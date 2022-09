De harde blauwe lijn van de nieuwe Britse premier, en waarom haar een bijna onmogelijke opdracht wacht

Liz Truss wordt dinsdag de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na haar overwinning op Rishi Sunak wordt ze de derde vrouwelijke premier van het land. Er zijn momenteel weinigen in Westminster die haar die post benijden: sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen enkele premier aangetreden tijdens zo’n diepe crisis. En alsof die uitdaging al niet zwaar genoeg is, wordt haar opdracht nog een pak moeilijker gemaakt.