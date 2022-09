Zeker 21 doden na aardbeving in China

In het zuidwesten van China zijn al zeker 21 mensen omgekomen na een krachtige aardbeving. Dat melden de staatsmedia. Er vielen ook een dertigtal gewonden. De aardbeving had een kracht van 6,6, meldt het Amerikaanse USGS. In de stad Ya’an, in de provincie Sichuan, eiste de beving 14 mensenlevens, nadat in de naburige stad Garze eerder al zeven doden gemeld waren.

De beving veroorzaakte aardverschuivingen in de bergachtige provincie, berichtte staatszender CCTV eerder al. Woningen raakten zwaar beschadigd en op een aantal plaatsen zijn telefoonverbindingen afgesneden. Meer dan 500 brandweermannen en reddingswerkers zijn uitgestuurd naar het epicentrum.

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,8 bevond zich op goed 40 kilometer van de stad Kangding.

De aardbeving was voelbaar tot in de provinciehoofdstad Chengdu, zowat 200 kilometer van het epicentrum. Schade is er echter nog niet gemeld. Bovendien zitten de 21 miljoen inwoners van Chengdu vanwege een corona-uitbraak momenteel in een lockdown. Zondag werd die lockdown nog verlengd, nadat honderden nieuwe gevallen waren opgedoken. De beving was ook te voelen in de miljoenenmetropool Chongqing, 500 km verder.

In 2008 werd de provincie Sichuan al getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,9. Daarbij kwamen meer dan 80.000 mensen om. De bergachtige provincie krijgt over het algemeen verschillende keren per maand te maken met aardbevingen.