Chelsea legt Reece James vast tot 2028

Het 22-jarige jeugdproduct van de Blues debuteerde in september 2019 in het eerste elftal na een seizoen op huurbasis bij Wigan Athletic. De aanvallende rechterflankverdediger is intussen een vaste waarde en speelde al 128 wedstrijden (10 goals, 20 assists) in het shirt van Chelsea, waarmee hij vorig jaar de Champions League won.

“Ik ben in de wolken met mijn nieuw contract en kijk erg uit naar de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel prijzen zullen winnen”, aldus de dertienvoudige Engelse international.