Keniaans Hooggerechtshof bevestigt verkiezing van William Ruto tot president

Het Keniaanse hooggerechtshof heeft maandag de overwinning van William Ruto in de presidentsverkiezingen van 9 augustus bevestigd. Tegenkandidaat Raila Odinga was bij het hooggerechtshof in beroep gegaan tegen de uitslag. “Dit is een unanieme beslissing. De klachten worden afgewezen”, aldus Martha Koome, voorzitter van het hooggerechtshof.