Handlanger opgepakt na mislukte aanslag op vicepresident van Argentinië

Bij de aanslag donderdagavond hield een 35-jarige man een pistool dichtbij het gezicht van de Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner. Het lijkt erop dat het wapen weigerde. De man kon direct worden opgepakt. De vrouw die nu is gearresteerd, Brenda Uliarte, heeft de afgelopen maand bij de aanslagpleger in huis gewoond en op camerabeelden is te zien dat ze samen waren op de dag van het incident.

Uliarte zei eerder juist in een televisie-interview dat ze hem in de 48 uur voorafgaand aan de mislukte aanslag niet had gezien. Ze gaf aan geschokt te zijn dat haar vriend had geprobeerd de vicepresident te vermoorden, omdat ze zich niet kon herinneren dat hij het ooit over Kirchner had gehad.

Kirchner hangt een gevangenisstraf boven het hoofd wegens vermeende corruptie, maar ze heeft ook veel aanhangers in Argentinië. Vrijdag gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen politiek geweld.