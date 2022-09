Bosniër mag na Gent en Union ook match Club Brugge leiden, Lawrence Visser fluit in Camp Nou in Champions League

De Bosniër Irfan Peljto is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het duel van woensdagavond (21u) tussen Club Brugge en het Duitse Bayer Leverkusen op de eerste speeldag in de groepsfase van de Champions League. Lawrence Visser moet op hetzelfde moment in Camp Nou FC Barcelona - Viktoria Plzen in goede banen leiden.

De 38-jarige Peljto fluit sinds eind 2012 op het hoogste niveau in Bosnië en Herzegovina, in 2015 werd hij FIFA-referee. In juni 2019 floot hij met België-Kazachstan (3-0) zijn eerste interland. In juni van dit jaar was Peljto de scheidsrechter in de Nations League-wedstrijd tussen Polen en de Rode Duivels (0-1).

Vorige maand had Peljto de wedstrijdleiding in handen bij Europese duels van twee Belgische clubs. In de play-offronde van de Europa League zag hij AA Gent thuis met 0-2 verliezen van Omonia Nicosia. En in de derde voorronde van de Champions League was de Bosniër getuige van de 2-0 zege van Union tegen Rangers.

Landskampioen Club Brugge neemt het in groep B ook nog op tegen FC Porto en Atlético Madrid. Enkel de top twee van elke groep stoot door naar de achtste finales, voor de nummer drie is er het vangnet van de Europa League.

De 32-jarige Lawrence Visser is toe aan zijn tweede Champions League-wedstrijd, opnieuw in Spanje. Bijna een jaar geleden was hij de ref in het stadion Santiago Bernabeu, waar Real Madrid met 1-2 verloor van Sheriff Tiraspol. Visser, de eerste Belgische ref in de Champions League sinds Frank De Bleeckere in 2011, wordt bijgestaan door assistenten Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is de vierde official.