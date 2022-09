Stad kan niet lachen met opmerkelijke actie van buurtbewoners om zwerfvuil te stoppen: “Iedereen mag daar komen”

Opmerkelijke situatie aan de vliet in de Muntstraat in Mechelen. Daar roepen buurtbewoners het privékarakter van een druk gebruikt wandelpad in om het probleem van zwerfvuil een halt toe te roepen. Ze hebben bordjes aangebracht om duidelijk te maken dat het privé is, maar de stad wil ze opnieuw weg.

Het wandelpad dat naast de vliet in de Muntstraat loopt, is erg populair. Zeker bij jongeren, nu het schooljaar opnieuw van start is gegaan. Tijdens hun middagpauze komen scholieren er zitten om te eten. “Wij hebben dit plekje vorig schooljaar ontdekt. In de buurt van onze school zijn er jammer genoeg weinig plaatsen waar we terechtkunnen. Zelf nemen wij ons afval altijd mee, maar we merken dat niet iedereen dat doet”, zegt een van de jongeren.

Dat er veel rommel achterblijft, ergert oudere bewoners van residentie Clarenhof. “We zijn zelf ook jong geweest. We hebben er geen probleem mee dat jonge mensen hier komen lunchen, maar ze moeten wel hun rommel meenemen”, vertelt een bewoner. Enkele van zijn buren ruimen het zwerfvuil met de regelmaat van de klok op: van lege blikjes frisdrank tot half opgegeten pakjes friet, alles vinden ze hier.

“De bordjes moeten daar weg”

“Maar het zijn niet alleen jongeren hoor. Hier komen ook mensen met hun hond wandelen. Het kakje doen ze niet altijd in het zakje”, zegt een andere bewoner. “Om nog maar te zwijgen van het plashoekje.” In de hoop de overlast een halt toe te roepen, werden op de zitbanken aan de vliet bordjes bevestigd met het opschrift ‘privé’. Die moeten het privékarakter van de omgeving rond het Clarenhof in de verf zetten.

Bij de stad zien ze dat anders. “De bordjes moeten daar weg, iedereen mag daar komen”, zegt Koen Anciaux (Vld-Groen-m+), schepen van Eigendommen. “Het klopt dat de omgeving gedeeltelijk privé-eigendom is, maar door de aanleg van de vliet heeft de buurt een publiek karakter. We gaan de vereniging van mede-eigenaars vragen om de bordjes weg te halen”, vertelt Anciaux.

Zwerfvuil is al langer een probleem op het wandelpad aan de vliet. — © rr

De beheerder van het gebouw wacht de vraag van de stad af. “Ik begrijp de bekommernis van de omwonenden, ze is meer dan terecht. De hoeveelheid afval die daar wordt achtergelaten, is groot. De mensen die in de buurt wonen, zijn dat natuurlijk beu. Zij ruimen het zwerfvuil keer op keer op”, reageert syndicus Kurt Descamps.

“Lusten, maar ook lasten voor stad”

Hij hoopt dat de stad actie onderneemt. “Doordat het wandelpad publiek toegankelijk is, geniet de stad van de lusten. Het zou leuk zijn als ze ook bijdraagt tot de lasten. Misschien kunnen de straatvegers hier eens extra passeren?” Sommige buurtbewoners vragen zich af of de plaatsing van een vuilnisbak nuttig is, terwijl andere vrezen dat je daardoor nog meer zwerfvuil aantrekt.

“Met de ploegen die instaan voor het onderhoud van het openbaar domein gaan we bekijken wat mogelijk is”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken. In heel de stad zijn er wel meer plekken met een privaat karakter die toch publiek toegankelijk zijn.