SJOTCAST #7. “Zolang hij wint, is Van Bommel een aangename mens. Overmars heeft het moeilijker in gesprekken”

Op de Belgische voetbalvelden is het weer een drukte vanjewelste, dus schakelt ook Sjotcast een versnelling hoger. In de aflevering van vandaag: Lars promoveert zichzelf tot Chef Vreemde Verloren Voorwerpen, Yanko leert een paar journalistieke lessen en Antwerp-watcher Pieter-Jan Calcoen heeft het over zijn band met Mark van Bommel. En diens hond.