Britse oppositie uit meteen kritiek op nieuwe premier Liz Truss: “Staat niet aan kant van werkende mensen”

Vooraanstaande politici van de Britse oppositie hebben kritiek geuit op de kersverse premier Liz Truss. Zo zei Labourleider Keir Starmer dat Truss het meer heeft over een verlaging van de vennootschapsbelasting en niet over steunmaatregelen aan Britse gezinnen. “Het toont niet alleen aan dat ze afstandelijk is, maar ook dat ze niet aan de kant van de werkende mensen staat.”