Aldi houdt uitverkoop met bodemprijzen in outletwinkel (maar je moet wel snel zijn)

Aldi profileert zich al als een goedkope supermarkt, maar het kan blijkbaar nog goedkoper. In een nieuwe outletwinkel in Drogenbos wordt alles tegen bodemprijzen verkocht. Van inlineskates voor kinderen over microgolfovens tot elektrische steps. De reden? Door de coronacrisis zit de keten nog altijd met grote voorraden en veel van die producten zijn seizoensgebonden.

Toen Aldi zijn winkel aan de Grote Baan in het Vlaams-Brabantse Drogenbos aan het verbouwen was, verhuisden ze tijdelijk naar een leegstaand pand op de hoek van de Langestraat en de Kuikenstraat. Dat pand, waar ooit nog een Krëfel gevestigd was, doet nu dient als pop-up outlet. Zo lang de voorraad strekt, klinkt het, maar wellicht tot ergens half oktober.

“Elke dag zal de outletwinkel een nieuwe selectie van allerlei non-foodartikelen aanbieden tegen fikse kortingen. Het is een manier om van onze stocks af te raken. Tijdens de coronacrisis was er bijvoorbeeld een tijdelijk verbod op de verkoop van non-food artikelen. Dat heeft ertoe geleid dat we nog met grote voorraden zitten”, klinkt het.

Geregeld biedt de outletwinkel, die zes dagen op zeven open is, een nieuwe selectie aan van allerlei non-foodartikelen. Nu zijn schoolspullen, ergonomische kussens, ligstoelen en coolbars heel populair. De komende dagen komen daar tuinartikelen bij.

“De kortingspercentages worden steeds product per product bekeken. Voor een elektrische step betaal je nu 240 euro, een microgolfoven 50 euro, hangmatten met staander 40 euro”, zegt Tine De Keersmaker van Aldi.

Goed over nagedacht

Volgens Jorg Snoeck, oprichter van RetailDetail, is het niet zo gek wat Aldi doet in tijden waarin iedereen voorraden wil beperken. “Want grote stocks, dat is liggend geld waar je als bedrijf niets mee bent. Bovendien is het geen primeur: Lidl deed het hen al voor.”

“En maak je geen zorgen: Aldi zal zeker niet met verlies verkopen”, zegt de retailexpert. “Maar als je die stocks weg wil, heb je twee keuzes: of je laat een opkoper komen waar je een prijs per kilogram mee afspreekt, of je verkoopt alles tegen bodemprijzen. Aldi heeft daar zeker goed over nagedacht en goed becijferd wat nu de meest interessante oplossing was. En ook de locatie zal geen toeval zijn. Meestal wordt voor zulke zaken gezocht naar regio’s waar de koopkracht iets minder is.”

Om iedereen de kans te geven om koopjes te doen, is er ook een outlet van Aldi geopend in Binche (Henegouwen). En vanaf volgende week is er eentje in Izegem, in West-Vlaanderen.