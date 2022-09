Rusland zet 25 Amerikanen, onder wie Sean Penn en Ben Stiller, op zwarte lijst

Het besluit is genomen “als reactie op de steeds ruimere sancties die de regering van Joe Biden aan Russische burgers oplegt”, klonk het. in een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onder degenen die Rusland niet meer binnen mogen, bevindt zich ook acteur en regisseur Sean Penn, die eind juni naar Kiev reisde om zijn steun te betuigen aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Op de lijst staan ook acteur Ben Stiller, die in juni ook de Oekraïense hoofdstad bezocht, en politieke figuren en leden van de regering van president Joe Biden.

“De vijandige acties van de Amerikaanse autoriteiten, die zich in een Russofobe richting blijven bewegen, waardoor de bilaterale banden worden vernietigd en de confrontatie tussen Rusland en de Verenigde Staten wordt geïntensiveerd, zullen ook in de toekomst krachtig worden afgeweerd,” klinkt het in de verklaring.

Eind juni kondigde Rusland aan dat het de echtgenote en de dochter van de Amerikaanse president Joe Biden nooit meer toegang zou verlenen, nadat Washington sancties had opgelegd aan leden van de familie van Vladimir Poetin, onder wie zijn twee dochters, en aan de Russische president zelf. Biden op zijn beurt kan Rusland niet meer binnen.