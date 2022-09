Voetganger zwaargewond na aanrijding in Borgloon

Bij een verkeersongeval in Borgloon is maandagnamiddag een voetganger zwaargewond geraakt. Een 37-jarige inwoner uit Wellen stapte rond 13.30 uur van de lijnbus af aan de halte op de Sint-Truidersteenweg. De persoon stak de rijbaan over, waarna hij door een voorbijstekend voertuig gegrepen werd.