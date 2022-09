Verdachte van moord op Mechelse vrouw wordt door Noorwegen uitgeleverd aan België

“Wij gaan alles in het werk stellen om de uitlevering snel te laten gebeuren”, aldus Claessens, die erop wijst dat er geen juridische obstakels meer in de weg staan. Noorwegen zou wel als voorwaarde hebben opgelegd dat Lindén hier niet in een gevangenis mag terechtkomen, maar in een instelling met de nodige begeleiding.

In 2018 werd Johanna Jostameling dood aangetroffen in haar appartement te Mechelen. Ze was gestorven door meerdere messteken. Speurders identificeerden een jonge Zweed als verdachte, die ook gezocht werd voor een eerdere moord. Uiteindelijk werd de jongen gearresteerd in Frankrijk en overgeleverd aan Noorwegen.

Wanneer de jongeman precies zal worden overgebracht naar België is niet duidelijk.