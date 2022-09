Israëlisch leger erkent: “Grote kans dat soldaat bekende journaliste doodde”

Er is een “grote kans” dat de dood van de bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh bijna vier maanden geleden op de bezette Westelijke Jordaanoever te wijten was aan een schotenwisseling vanwege Israëlische soldaten. Dat blijkt uit een onderzoek het Israëlische ministerie van Defensie.

De journaliste werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed op 11 mei verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in bezet gebied toen ze werd doodgeschoten. Haar overlijden zorgde voor een schokgolf in het Midden-Oosten. Zowel de Palestijnse autoriteiten als al-Jazeera, maar ook Qatar, dat al-Jazeera financiert, beschuldigden het Israëlische leger er onmiddellijk van haar te hebben vermoord.

“De kans is groot dat mevrouw Abu Akleh per ongeluk is geraakt door geweervuur van het Israëlische leger tegen verdachten die waren geïdentificeerd als gewapende Palestijnen”, aldus de verklaring van Jeruzalem. Daarbij wordt aangetekend dat ze mogelijk toch het slachtoffer is geworden van een Palestijnse schutter. Volgens een legerfunctionaris was de journaliste op geen enkel moment geïdentificeerd als een lid van de media.

Volgens Israël konden de afgevuurde schoten ook na afloop van het onderzoek niet duidelijk aan iemand worden toegeschreven. Er zal daarom geen strafrechtelijk onderzoek starten. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de kogel die de journaliste doodde vermoedelijk kwam vanuit een Israëlische positie, maar zou de vrouw niet opzettelijk beschoten zijn.