Premier De Croo: “Beslissende actie op Europees niveau in de lente had besmetting van elektriciteitsmarkt kunnen beperken”

Indien de juiste stappen worden gezet, zullen de belangrijkste Europese economieën in “de komende maanden” verder kunnen zonder Russisch gas. Dat heeft premier Alexander De Croo maandag verklaard op de diplomatieke contactdagen in Brussel. “Het moment waarop we tegen Poetin kunnen zeggen: ‘we hebben jouw gas niet meer nodig’, zal een groot moment zijn”, aldus de premier.

Het grootste deel van zijn toespraak voor het verzamelde diplomatieke korps ging over de energiecrisis en de Russische oorlog in Oekraïne. Daarbij was zijn uitspraak over de vijf tot tien moeilijke winters niet ver weg. “Met een goed beleid, kunnen we het beperken tot vijf jaar. Met een slecht beleid zal het misschien tien jaar worden.”

De Duitse regering maakte afgelopen weekend bekend dat ze liefst 65 miljard euro vrijmaakt om de koopkracht van de gezinnen te beschermen. Bij ons kwamen enkele maatregelen uit het Overlegcomité, maar voor structurele oplossingen wordt richting Europa gekeken. Toch vindt de premier dat de vergelijking met Duitsland mank loopt. “Wat we in België doen, is vergelijkbaar met Duitsland. Over de indexering (van de lonen, enzovoort), wordt niet gepraat, terwijl die niet gratis is.”

De liberale premier leek zich aan te sluiten bij de recente uitspraken van zijn voorganger Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Hij had aangegeven dat er dringend nood is aan concrete maatregelen. Op die manier leek hij de druk op de Europese Commissie te willen opvoeren. “Een beslissende actie” op Europees niveau “tijdens de lente had de besmetting van de elektriciteitsmarkt kunnen beperken”, luidde het.

Het blijft dus nu uitkijken naar het initiatief van de Europese Commissie om de Europese elektriciteitsmarkt te hervormen en die los te proberen koppelen van de gasprijzen. De Commissie ontkende maandag elke vertraging en verwees naar de enorme complexiteit van het energiedossier.” “Dit had vroeger kunnen gebeuren en het is jammer dat het zo lang heeft geduurd”, stelde De Croo niettemin.