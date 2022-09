Dag nadat ze haar man verloor bij dodelijk ongeval: jonge moeder Evy (37) buiten levensgevaar

Passagier Evy Bergmann uit Lanaken is buiten levensgevaar na het ongeval van zondagnamiddag in Genk. Daarbij verloor ze haar man Andy Logé. De motorrijder raakte betrokken bij een ongeval met een fietser, François Estenbergh uit Termien (Genk). Ook hij overleed ter plaatse.

“Evy is buiten levensgevaar”, zegt de pleegvader van Evy Bergmann (37), de vrouw die achterop de motor zat. “Dat is het enige lichtpuntje in deze hele miserie. Het is heel zwaar, voor iedereen. Ze ligt nog op intensieve, heeft heel zware verwondingen. Maar ze is gelukkig stabiel.”

Het ongeval gebeurde zondag rond 16.45 uur aan de oversteekplaats voor fietsers aan het kruispunt van de Swinnenwijerweg en Zuiderring in Genk. De veertigjarige motorrijder Andy Logé en zijn vrouw Evy Bergmann (37), beiden uit Lanaken, raakten er betrokken bij een ongeval met fietser François Estenbergh (84) uit Genk.

Zowel de bestuurder van de motor als de fietser overleden ter plaatse. De passagierster op de motor raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het koppel heeft twee jonge kinderen. Die worden opgevangen bij de grootouders. (Lees verder onder de foto)

Andy Logé — © rr

Douanier

Het andere dodelijke slachtoffer - de 84-jarige Francois Estenbergh uit Genk - stak met zijn fiets op het fietspad de Zuiderring in Genk-Zuid over, toen hij werd aangereden door de motard. Het ongeval gebeurde op een steenworp van de woonplaats van het slachtoffer. De voormalige douanier laat zijn 90-jarige vrouw en drie kinderen achter.

Francois is gekend als een levenslustige man die geregeld de fiets opsprong om zich ettelijke kilometers in de benen te trappen. En als hij dat niet deed, was hij vooral bezig in zijn groentetuin. Volgens buurtbewoners was hij daar nauwgezet mee bezig. Zijn tuin was altijd piekfijn in orde. Zijn overlijden laat een leemte achter bij zijn familie en vrienden.