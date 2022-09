Prijzenconflict tussen Delhaize en Danone is van de baan: “Zullen alles in het werk stellen om producten zo spoedig mogelijk weer in de rekken te krijgen”

De Franse voedingsreus en de supermarkt raakten het niet eens over prijsverhogingen die Danone wou doorvoeren. Het conflict leidde tot lege rekken in de winkels. Maar beide bedrijven vonden alsnog een akkoord, bevestigt Delhaize. “We kunnen vandaag bevestigen dat er een evenwichtig akkoord is gevonden dat tegemoet komt aan beide partijen. Danone en Delhaize zullen alles in het werk stellen om de betrokken producten weer zo spoedig mogelijk in de rekken te krijgen”, aldus woordvoerder Roel Dekelver.

Ook met Lidl raakt Danone het niet eens over een prijsverhoging. Tussen de discounter en het zuivelbedrijf is er nog geen akkoord. “We zijn nog volop aan het onderhandelen”, vertelt een woordvoerster van Lidl.

