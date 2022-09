“Ruim helft van werklozen die terechtkomen op arbeidsmarkt vindt stabiele job”

De afgelopen tien jaar is meer dan de helft van de Belgen die na een periode van werkloosheid een job hebben gevonden, stabiel op de arbeidsmarkt gekomen. Dat blijkt uit een studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De experten van de RVA analyseerden de socio-economische positie van personen die werk vonden na een periode van werkloosheid. Daarvoor gebruikten ze een nieuwe methode om de uitstroom naar werk te analyseren.

Uit een eerste analyse uit gegevens van de voorbije tien jaar (2010 en 2020) blijkt dat ruim 55 procent van de mensen die na een tijd van werkloosheid opnieuw werk vonden, een stabiele job vonden. Het gaat vooral over mensen die langgeschoold zijn, werklozen met een werkloosheidsduur minder dan een jaar, samenwonenden, vrouwen en ouderen.

Bij een minderheid mislukte de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het gaat om ruim 17 procent en dat aantal is volgens de auteurs van de studie “zeker niet verwaarloosbaar”.

De profielen van de Belgen met een minder stabiele intrede op de arbeidsmarkt zijn de kortgeschoolden, de gezinshoofden, de alleenstaanden, en personen met een werkloosheidsduur van meer dan een jaar. Zij hebben een verhoogd risico om weer in de werkloosheid te belanden.

De auteurs van de studie merken nog op dat de helft kortgeschoolden die een job vinden stabiel op de arbeidsmarkt terechtkomen.

Tot slot blijkt nog dat die cijfers de voorbije tien jaar (2010 tot 2020) relatief stabiel zijn gebleven. Er is wel een impact te zien van de hervorming van de inschakelingsuitkering in 2015 en een effect van de coronacrisis in 2020.