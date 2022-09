Topschutter van IJslandse eerste klasse op weg naar Beerschot

De 23-jarige IJslander Nökkvi Thórisson wordt de nieuwe spits van Beerschot. Thórisson is op dit moment de topschutter in de IJslandse eerste klasse.

Beerschot is met de IJslandse club KA Akureyri een transfersom overeengekomen over de overgang van Nökkvi Thórisson, zo meldt Akureyri op de eigen clubwebsite. Thórisson is intussen ook op weg naar Antwerpen om medische tests af te leggen. Als die goed verlopen, dan staat niets een overgang van de IJslandse spits nog in de weg. Het wordt het tweede buitenlandse avontuur voor Thórisson, die op zijn 16de al even bij het Duitse Hannover 96 speelde.

Momenteel is Thórisson topschutter in de IJslandse eerste klasse. Hij scoorde 17 keer in 19 duels. In totaal maakte hij in IJsland al 33 goals in 84 duels voor Akureyri. Thórisson lag bij zijn club nog tot medio 2024 onder contract, Beerschot zal dus een transfersom voor hem betalen.