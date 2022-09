Nederlandse minister van Justitie wil kindersekspoppen verbieden: “Dit fenomeen stimuleert subcultuur die seksueel misbruik van kinderen wenst te normaliseren”

Als het aan de Nederlandse minister van Justitie Dilan Yeşilgöz ligt, worden kindersekspoppen binnenkort verboden bij onze noorderburen. Yeşilgöz schrijft in een brief aan het parlement dat de Nederlandse douane dergelijke poppen “regelmatig” aantreft, en ook bij de politie en het Openbaar Ministerie zijn de poppen bekend. Maar de Nederlandse wet biedt “op dit moment geen handvatten om op te treden tegen kindersekspoppen”.

Het gaat om “poppen die kinderen verbeelden, die doorgaans realistisch zijn, en gebruikt kunnen worden om seks mee te hebben”, legt Yeşilgöz uit. “Dit fenomeen stimuleert een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen wenst te normaliseren, of het vrij rondgaan van deze poppen houdt een dergelijke subcultuur in elk geval in stand.”

Maar als de douane of de politie zo’n pop nu aantreft, “kan die niet definitief in beslag worden genomen of worden vernietigd”, schrijft ze. Daarom wil ze de poppen expliciet verbieden. “Een verbod hierop verstevigt de norm dat de seksualisering van kinderen absoluut onwenselijk en verwerpelijk is.”

Uit eerder onderzoek blijkt dat er zowel argumenten voor als tegen strafbaarstelling zijn. Deze argumenten worden meegenomen in het vervolgproces, meldt Yeşilgöz aan het parlement. “Ook wordt zorgvuldig gekeken naar de uitvoeringsconsequenties voor de douane, de politie en het parket en worden eventuele kosten in kaart gebracht.”

Het voorkomen van kindermisbruik blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak, benadrukt de minister. Bij de uitwerking van het verbod “zal ook deze preventieve kant worden meegenomen”.