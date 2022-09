Vrouw na acht uur in het water uit zee gered nabij Barcelona

Voor de kust van Barcelona is een 29-jarige vrouw gered na acht uur in het water te hebben gelegen. De bemanning van een vrachtschip hoorde haar hulpgeroep en hielp haar aan boord. De onfortuinlijke zwemster heeft geen nadelige gevolgen overgehouden aan het avontuur. Volgens de Spaanse autoriteiten is ze in het ziekenhuis kort onderzocht en snel weer vertrokken.

De vrouw was zondagavond rond 20 uur de zee in gegaan. Een man die haar op het strand van San Miquel had zien gaan, sloeg alarm toen ze na een uur nog niet terug was. De reddingsdiensten politie en brandweer kwamen daarop onmiddellijk in actie met schepen en een helikopter. De zoektocht leverde niets op en werd om 2 uur ’s nachts gestaakt tot zonsopgang. Hervatting was niet nodig omdat het gezochte slachtoffer erin slaagde de aandacht te trekken van een passerend schip waar ze naartoe was gezwommen.

Volgens de Spaanse media had de vrouw toen ze ging zwemmen haar persoonlijke spullen, waaronder een mobiele telefoon, op het strand achtergelaten. Ook haar hond wachtte keurig in het zand. De nationale zender RTVE meldde dat ze goed kon zwemmen maar door de sterke stroming was afgedreven. Ze werd vier kilometer uit de kust in veiligheid gebracht. Het water ter plekke in de Middellandse Zee was dertig graden, wat vermoedelijk een belangrijke rol heeft gespeeld om het zo lang uit te houden zonder zwemvest of een rubberen pak.