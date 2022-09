Nog maar twee appartementsgebouwen legden samen zonnepanelen

Samen zonnepanelen leggen met de medebewoners van je gebouw en de opbrengst ervan delen: het is sinds dit jaar mogelijk. Maar het slaat niet aan. In heel Vlaanderen maken nog maar twee gebouwen gebruik van het nieuwe systeem. Ook het rechtstreeks verkopen van zonne-energie aan vrienden of familie komt traag uit de startblokken.

Het systeem van energiedelen voor appartementsgebouwen werd meer dan een jaar geleden aangekondigd en begin dit jaar gelanceerd, maar de teller staat op twee. Op twee plaatsen in Vlaanderen hebben bewoners samengelegd voor zonnepanelen om het verschil op elk van de elektriciteitsfacturen te zien.

“Dit aantal is nog heel laag”, zegt Fluvius, dat de cijfers bijhoudt. “Je hebt bij deze vorm van energiedelen natuurlijk een akkoord met meerdere deelnemers binnen hetzelfde gebouw nodig om samen te investeren in zonnepanelen en ‘verdeelafspraken’ te maken, waardoor je misschien iets minder snel van start kan gaan.”

Bijkomend struikelblok is dat alle deelnemers dezelfde energieleverancier moeten hebben. In die regeling komt pas verandering in 2023.

Aan vrienden

Sinds juli is het ook mogelijk je overschot aan zonnestroom te verkopen aan je eigen buitenverblijf of aan een vriend of familielid zonder zonnepanelen. Als je daarvoor een prijs afspreekt die hoger is dan de terugleververgoeding maar lager dan de marktprijs, maken beide partijen winst. Op dat systeem tekenden respectievelijk 71 en 87 mensen in – dezelfde energieleverancier hebben is ook hier een voorwaarde.

“Het is tijdens een energiecrisis uiteraard niet evident om het een opmars te laten maken”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). “Om het verhaal bekender te maken staan er verschillende voorbeeldprojecten op stapel. Wanneer de restricties over dezelfde energieleverancier wegvallen, komen er ook communicatie-acties.”