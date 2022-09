Hamid Riffi (47) heeft er zijn eerste schooldagen opzitten als directeur van het Scheppersinstituut in Mechelen. Daarmee is hij de eerste moslim aan het hoofd van een katholieke school in Vlaanderen. “Natuurlijk is dat een mooi signaal. Maar het zou normaal moeten zijn. Want de waarden die deze school uitdraagt, zijn dezelfde als deze die ik van thuis heb meegekregen.”