Lisa (29) doet ultieme oproep, 20 jaar na verdwijning: “Mijn mama zou mij nooit uit vrije wil in de steek laten”

Dinsdag is het precies twintig jaar geleden dat de Oostendse moeder Tania Amand (32) van het ene moment op het andere van de aardbol verdween. Niemand weet waar de vrouw is en wat er met haar is gebeurd. Het gerecht heeft de zoektocht nooit opgegeven, maar ook haar dochter Lisa (29) doet nu een ultieme oproep. “Ik wil gewoon antwoorden en mijn mama een laatste rustplaats geven, want dat verdient ze.”