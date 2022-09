Reddingswerkers vinden wrakstukken van “spookvliegtuig” in Baltische Zee, maar nog geen spoor van inzittenden

Het vliegtuig in kwestie voor vertrek in Spanje — © rr

Letse reddingswerkers hebben in totaal elf fragmenten gevonden van het vliegtuig dat zondag op mysterieuze wijze in de Baltische Zee is neergestort. Volgens de Letse marinewoordvoerster Liva Veita werden maandag in zee 10 wrakstukken ontdekt, zondag was er al een gevonden. Van de inzittenden is echter nog geen spoor.

Het privévliegtuig was zondag vanuit het Spaanse Jerez de la Frontera naar de Duitse stad Keulen gevlogen, toen het uit koers raakte en ‘s avonds voor de kust van Letland in de Oostzee neerstortte. Volgens de autoriteiten waren er vier mensen aan boord van de Cessna 551. Volgens berichten in de media zou het een familie uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kunnen zijn.

“Onze ambassade in Riga staat in nauw contact met de Letse autoriteiten en probeert de feiten op te helderen”, liet het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag weten. “Er zijn momenteel actieve zoekacties om de overblijfselen van dit vliegtuig en hoogstwaarschijnlijk ook de overledenen te bergen”, vertelde Aivis Vincevs van de Letse burgerluchtvaartautoriteit. “Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, zal een passend actief onderzoek naar het ongeval in de lucht starten.”

Het is nog niet bekend welk land verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek naar het ongeval, zei hij, gezien het vliegtuig in zee neerstortte en in neutrale wateren zonk. Schepen van de Letse marine en grenswacht zoeken op zee. Verder was ook een drone van het European Maritime Safety Agency betrokken bij de actie.