Niet te stoppen! Iñaki Williams speelt 237ste (!) wedstrijd op rij ondanks kleine blessure

17 april 2016. Dat was de laatste keer dat Spanjaard Iñaki Williams een wedstrijd aan zich moest laten voorbijgaan. Sindsdien stond de aanvaller van Athletic Bilbao maar liefst 237 keer na elkaar aan de aftrap. Een bijzonder straf record.

Toch was het begin deze week even schrikken. Vorig weekend moest de spits in de gewonnen wedstrijd tegen Cadiz (0-4, red.) geblesseerd naar de kant. Een einde van het record leek in zicht. Toch verscheen Williams zondag tegen Espanyol aan de aftrap. Na 70 minuten mocht de spits gaan rusten.