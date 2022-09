De incassobureaus zien het aantal dossiers over onbetaalde energiefacturen fors toenemen. Intrum, één van de grootste bureaus in België, spreekt van een toename van 20 procent. “Dit lijkt bovendien nog maar het begin”, klinkt het. Alles wat u moet weten over incassobureaus, nu steeds meer Belgen ermee in aanraking komen.