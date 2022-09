Tegenvaller voor bondscoach Roberto Martinez: Romelu Lukaku is out voor Rode Duivels

Romelu Lukaku is in Antwerpen gearriveerd om te revalideren bij topkinesist Lieven Maesschalck. De spits van Inter is out met een verrekking aan de dij en zal langer inactief zijn dan verwacht. In Milaan verwacht men dat de spits pas eind september, begin oktober weer fit zal zijn waardoor hij zeker nog de competitiematchen tegen Torino en Udinese mist alsook het Champions League-duel tegen Viktoria Plzen. Daarnaast zal Lukaku ontbreken voor de Nations League-duels met de Rode Duivels tegen Wales en Nederland eind deze maand.