Nacer Chadli arriveert vandaag in Westerlo voor zijn tests

Zoals gisteren gemeld heeft Westerlo een akkoord met Basaksehir over de overgang van Nacer Chadli (33). De 66-voudige Rode Duivel landt vandaag in België en legt dan zijn medische en fysieke tests af. De laatste stap, want hij ging al mondeling akkoord om voor twee jaar te tekenen.

Een stunttransfer voor de Kempenaars, maar extra versterking was na de vele blessures ook gewoon nodig. Chadli, die niet meer in de plannen van trainer Emre Belozoglu paste, wil in ’t Kuipje matchritme opdoen richting WK, want de kans bestaat dat Roberto Martinez hem opnieuw oproept. Hij moet tonen dat hij er klaar voor is. Vorige week scoorde hij nog voor zijn Turkse werkgever, hij is het dus nog niet verleerd. Bij Westerlo vindt hij trouwens Jonas De Roeck terug, die hij kent van zijn periode bij Anderlecht.(dvd, sks)