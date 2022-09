E313 in Ranst na bijna vijf uur weer vrij na botsing met drie vrachtwagens: bestuurder in levensgevaar

Ranst, Herentals

De avondspits op de E313 van Antwerpen naar Luik verliep maandag erg moeizaam. De snelweg werd rond 17.45 uur in Ranst volledig afgesloten door een botsing met drie vrachtwagens. Een chauffeur zat gekneld in zijn cabine en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bijna vijf uur later was het ongeval afgehandeld en werd de rijbaan weer vrijgegeven. Eerder was de weg in Herentals tijdelijk versperd door een vrachtwagen die in schaar stond.