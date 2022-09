Bestuurder (73) vergist zich van versnelling en rijdt bakkerij binnen: “Mijn koeltoog werd een meter achteruit geslingerd”

Een bestuurder van 73 jaar heeft de vitrine van Bakkerij Ann in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas vernield. Bij het vertrekken vergiste de zeventiger zich van versnelling en reed hij achteruit de bakkerij binnen. De ravage was enorm. “Die man heeft gas gegeven en is dat blijven doen. Hij is zelfs tegen mijn koeltoog gereden. Die werd een meter achteruit geslingerd”, vertelt uitbaatster Ann Geerinck.

Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks 18.30 uur. De bakkerij was op dat moment gesloten en Ann was zelf niet thuis. “Ik genoot van een welverdiend avondje uit op de Vredefeesten in Sint-Niklaas toen het gebeurde. Het waren buurtbewoners die me belde dat ik onmiddellijk naar de zaak moest komen. Ik sprong op mijn fiets en snelde naar huis”, vertelt ze. “Mijn avond eindigde in mineur.” (Lees verder onder de foto)

UItbaatster Ann Geerinck. — © bfs

Ann laat de schouders niet hangen en kan het allemaal goed relativeren. “Het is niet de eerste keer dat mij zoiets overkomt. Het is al de tweede keer dat ze mijn etalage binnenrijden. Maar deze keer is het wel erg. De schade aan mijn koeltoog baart mij zorgen”, vertelt ze.

Timing

De man kwam naar verluidt van het aanpalende frituur. Het liep fout toen hij wegreed. Hij zette zijn wagen in een verkeerde versnelling en gaf gas. “De ravage is enorm, die man heeft echt wel veel gas gegeven. Gelukkig was zijn timing goed. Dit had veel erger kunnen eindigen als er mensen in de zaak stonden. Ik mag er niet aan denken wat er dan zou zijn gebeurd”, zegt de bakkerin. (Lees verder onder de foto)

Voorlopig blijft de bakkerij dicht. Houten panelen sluiten de zaak af. — © PVS

Dinsdag gaan we de schade opmeten. Dan pas zullen we weten wanneer we terug open kunnen gaan. Voorlopig zijn we gesloten en hebben we de vitrine kunnen afsluiten met houten panelen”, zegt Ann.