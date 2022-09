Verdachte steekpartij in Canada dood teruggevonden

Eén van de daders van de steekpartij in Canada, waarbij zeker 10 doden vielen en 18 gewonden, is dood teruggevonden in de omgeving waar de verschillende steekpartijen plaatsvonden. Dat heeft de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) maandagnacht bekendgemaakt.

LEES OOK. Moordpartij heeft wellicht te maken met drugsepidemie in inheems reservaat: “Nu wordt het hier ultragewelddadig” (+)

Het betreft de 31-jarige Damien Sanderson. Naar zijn jongere broer Myles Sanderson (30) wordt nog steeds met man en macht gezocht. Het lichaam van Damien Sanderson toonde volgens de politie zware verwondingen, die niet door hem zelf konden worden veroorzaakt. De politie wilde niet ingaan op de vraag of hij mogelijk door zijn eigen broer om het leven is gebracht.

© AP

De Canadese politie startte zondag een grootschalige klopjacht op naar beide broers. Ze worden verdacht van een hele reeks dodelijke steekpartijen in twee afgelegen plaatsen met een grote inheemse bevolking in de westelijke provincie Saskatchewan. Op 13 verschillende plekken in beide leefgemeenschappen sloegen de broers toe. Minstens tien mensen lieten het leven en 18 anderen geraakten gewond. Lokale bewindvoerders sluiten niet uit dat de steekpartijen door drugsgebruik en -handel zijn veroorzaakt.

De zoektocht naar beide daders bracht – gelet op de bijzonder zware ernst van de feiten – honderden agenten op de been. Even werd de zoektocht zelfs uitgebreid naar de naburige provincies Manitoba en Alberta. Samen zijn deze 3 provincies ongeveer half zo groot als heel Europa. (wer)