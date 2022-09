Vlaams minister-president Jambon belooft bedrijven “maatregelen op korte termijn”

“We gaan maatregelen nemen”, beloofde Jambon de bedrijven. “Die komen er aan. We spreken hierbij over dagen, niet over maanden”, aldus Jambon op de Voka Rentée, de aftrap van het nieuwe politieke jaar door de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

Vanuit de werkgeverswereld is er gemor, omdat de Vlaamse regering wacht met steunmaatregelen voor bedrijven die zwaar lijden onder de energiecrisis. “Elke dag telt, wacht niet tot de septemberverklaring”, riep Voka-voorzitter Wouter De Geest de Vlaamse regering maandag op.

Die maatregelen komen er dus, verzekerde Jambon. Tegelijk wees hij op de budgettaire context. “We gaan gecibleerde en doelgerichte maatregelen nemen, die niet de staatshuishouding in de prak rijden.”

Ook in een debat tussen partijvoorzitters hamerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op de beperkte budgettaire ruimte die er is. “We zijn niet Nederland, we zijn niet Duitsland. We zitten niet in de luxepositie van andere landen.” De N-VA-topman bepleitte dan ook om gecibleerd te werken. “We gaan van Vlaanderen geen tweede België maken”.

Dat vindt ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “De grote bazooka bovenhalen van de coronacrisis is niet meer van deze tijd. We moeten gericht en tijdelijk investeren in bedrijven die het moeilijk hebben met de grote energiekost.” Tegelijk waarschuwde hij voor talmen. ‘We moeten nu investeren in bedrijven, of we eindigen als sjakkamakka”, klonk het.

Een zelfde geluid viel te horen bij Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. “Wachten op de septemberverklaring, dat kan niet. We moeten nu handelen”. Tegelijk wees hij op de doorslaggevende rol die Europa moet spelen. “De eindoplossing moet van Europa komen.” Daar hamerde ook Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout op. “Europa moet binnen de tien dagen beslissen!”

Behalve de energiecrisis kijken bedrijven ook aan tegen een ontsporende loonkost. Loslaten van de automatische indexering is voor Vooruit evenwel uit den boze, beklemtoonde fractievoorzitter Melissa Depraetere. PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw bepleitte - in lijn met wat de vakbonden vragen - voor de vrijheid van onderhandelen. N-VA-voorzitter De Wever counterde. “Het is niet én de automatische indexering én vrij overleg.” De Wever stelde daarentegen wel voor om de werknemers de indexering netto te geven, en de belastingschalen te indexeren. Open VLD-voorzitter Lachaert volgde hem daarin maar gedeeltelijk. “Een netto-indexering is bespreekbaar.” Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bepleitte dan weer het optrekken van de belastingvrije som.

Een recessie zit er hoe dan ook aan te komen, waarschuwde Voka-voorzitter De Geest. “Het is een bikkelhard ontwaken bij deze rentée. We kijken een recessie in de ogen. Die zal snijden en ons allemaal treffen.” N-VA-voorzitter De Wever beaamde. “Deze winter ziet het er slecht uit.”