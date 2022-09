Maaltijdleverancier Mealhero vraagt faillissement aan, klanten niet op de hoogte: “Schors je domiciliëring meteen”

Van Mealhero kregen de abonnees en andere klanten het niet te horen, maar de maaltijdleverancier heeft het faillissement aangevraagd en stopt daarom met het leveren van maaltijden aan mensen. Het bedrijf bracht abonnees diepgevroren maaltijd die snel te bereiden zijn in een stomer maar dat model bleek niet winstgevend genoeg.

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumentenbescherming in de federale regering, raadt de abonnees aan om op hun hoede te zijn. “Heel wat klanten betreuren dat Mealhero hen zelf niet gecontacteerd heeft met het nieuws rond het faillissement. Dat is op zich inderdaad vervelend, maar een bedrijf dat het faillissement aanvraagt is in principe zelf niet verplicht om haar klanten daarvan op de hoogte te stellen. Dat is de taak van de curator, die bij een faillissement door de rechter wordt aangesteld.”

Domiciliëring blokkeren

Het kan wel best dat abonnees al betaald hebben voor maaltijden die ze nooit zullen krijgen. “Een van de eerste opdrachten van de curator is het opmaken van een overzicht van de schuldeisers”, zegt De Bleeker. “Hij of zij moet proberen om hen zo goed mogelijk te vergoeden met alle middelen die nog te vinden zijn, binnen en buiten het bedrijf. Heb je als consument dus al maaltijden betaald die je nooit zal ontvangen, dan meld je je best aan als schuldeiser bij de curator. Dat kan online via www.regsol.be.” Op de Nederlandstalige versie van die website vind je een instructiefilmpje over hoe je geld kan terugeisen. De Bleeker raadt ook aan je domiciliëring bij Mealhero te blokkeren. “Dat kan snel via online banking.”

Wat dan moet gebeuren met het speciaal stoomapparaat dat klanten van Mealhero van het bedrijf huren, is nog niet duidelijk. De curator zal daar duidelijk over moeten schappen. “Doe voorlopig niets met het toestel”, raadt De Bleeker aan. “Voor het specifieke geval van de stoomtoestellen van Mealhero moet de curator zo snel mogelijk een oplossing communiceren, zodat consumenten weten wat ze met de stomer moeten aanvangen.”