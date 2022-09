Verbod op avondvoetbal? Niet als het aan deze Antwerpse clubs ligt: “Moeten we dan in het donker gaan trainen tijdens de week?”

Maandagvoormiddag lanceerde Ecolo-volksvertegenwoordiger Sévérine De Laveleye een energiebesparend voorstel voor voetbalploegen tijdens de wintermaanden: een tijdelijk verbod op avondvoetbal. Concreet betekent dit dat wedstrijden op zondagnamiddag in plaats van zaterdagavond afgewerkt worden. Haar idee kan niet meteen op veel bijval rekenen van de clubs uit de lagere reeksen. “Als we op zondag zouden spelen, hebben we geen publiek. En geen publiek, dat betekent ook geen inkomsten.”