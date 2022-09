Kylian Mbappé over zijn relatie met Neymar aan vooravond van Champions League: “We hebben goeie en slechte momenten”

Neymar deed dat nadat Mbappé eerder in de match een strafschop gemist had. Toen hij zijn penalty wel scoorde, vierde Mbappé demonstratief niet mee. Coach Christophe Galtier deed daarna echter zijn best om te benadrukken dat de twee vedetten van PSG nog steeds door één deur konden en tegen Monaco liet Mbappé zowaar Neymar trappen. “We zullen wel zien wie trapt als we een penalty krijgen tegen Juventus”, zei de Fransman maandagavond met een glimlach. “Ik denk dat dat afhangt van wat er tijdens de match gebeurt. De nummer één moet niet alle penalty’s zetten, je moet ook een beetje kunnen delen en aanvoelen.”

Waarop hij dieper inging op zijn relatie met de Braziliaan, waarover afgelopen zomer geschreven werd dat hij op voorspraak van Mbappé zou mogen vertrekken bij PSG. “Ik denk dat het ons zesde jaar samen is. Wij hebben altijd zo’n relatie gehad. Er is respect, maar er zijn ook warme en koude momenten. Soms zijn we beste vrienden en soms praten we minder. Zo zit onze relatie in elkaar. Als je twee sterke karakters samen zet, is die relatie niet altijd lineair.”