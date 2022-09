Poetsman belandt in productiemachine van betonbedrijf en overlijdt, lichaam pas ’s ochtends ontdekt

Riemst/Antwerpen

In het Betonbedrijf Daerden en co, in bedrijvenzone Op ’t Reeck in Riemst-centrum, is maandagavond een medewerker van een poetsdienst om het leven gekomen. Tijdens het schoonmaken, is de dertiger in een productiemachine terechtgekomen. Mogelijk werd hij daarbij gegrepen door een transportband.