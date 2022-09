Carrefour België bevriest 100 dagen lang prijzen van 100 producten: “Om koopkracht van klanten te versterken”

Winkelketen Carrefour gaat de prijzen van 100 producten gedurende 100 dagen bevriezen. “Doel is om de koopkracht van onze klanten te versterken door de uitvoering van een aantal concrete acties”, klinkt het in een persbericht.

“De start van het nieuwe schooljaar betekent extra uitgaven voor huishoudens, vooral in tijden van inflatie en de energiecrisis”, aldus Carrefour. “Het is in deze context dat Carrefour haar ‘Koopkrachtacties’-campagne voortzet, om haar klanten in staat te stellen elke dag te blijven leven zonder zichzelf tekort te doen, waarbij het doel van de onderneming altijd is het beste voor iedereen toegankelijk te maken.”

Carrefour blokkeert bijgevolg de prijzen van 100 alledaagse producten gedurende een periode van 100 dagen. “Tot het einde van het jaar kan de consument er zeker van zijn dat hij dezelfde prijs betaalt”, klinkt het.