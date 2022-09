Ook de beurs begint te bibberen: Europa kent slechtste jaar sinds financiële crisis

Industriëlen spreken over onomkeerbare schade aan de Europese industrie, terwijl de Europese ministers van Energie pas vrijdag samenkomen. Die spagaat tussen een bloedende economie en een Europa dat zijn tijd neemt, is niet van die aard om de malaise in te perken, ook al volgen de politieke verklaringen elkaar in snel tempo op. De beurzen willen concrete maatregelen zien.

De meeste Europese indices verloren maandag 1 tot 2 procent. De Bel20 ging uiteindelijk 1,30 procent lager tot 3.567,7 punten, een verlies van 47,10 punten. Ook de Duitse, Franse en Nederlandse beurs daalden flink. De Duitse Dax, die veel industriële waarden telt, ging 2,22 procent omlaag.

Antwerpen vs. Houston

De beurzen doken al van bij de opening in het rood door de opnieuw sterk gestegen gasprijs. In de loop van de dag nam die prijs een beetje gas terug, maar dat verandert weinig aan het onderliggende plaatje. In Brussel gingen vooral industriële aandelen en financiële aandelen onderuit. Solvay en Aperam waren bij de grootste verliezers, ze lieten elk meer dan 4 procent liggen. Hun industriële installaties zijn bijzonder energie-intensief, waardoor hun kosten toenemen. Aperam legde eerder al zijn inoxfabriek in Genk stil.

Elders in Europa staan ook de koersen van chemiespelers zoals BASF onder druk. Vooral delen van de petrochemie hebben het lastig. Antwerpen heeft het op één na grootste petrochemiecentrum van de wereld. In dat andere grote centrum, het Amerikaanse Houston, bedragen de energieprijzen maar een fractie van hier.

De dure productiekosten vallen ook samen met een vraaguitval en orderboekjes die dunner worden. Problematisch voor Europa is dat in andere werelddelen de energieschok veel beperkter is, zodat Europa zijn concurrentiekracht verliest. Het gevaar bestaat dat bepaalde bedrijven gaan delokaliseren.

Wachten is de boodschap

Financiële aandelen zakken dan weer uit vrees voor de terugval van de economie. Een recessie heeft tot gevolg dat meer wanbetalingen optreden. Dat zet in Brussel vooral druk op KBC Groep, dat in Centraal-Europa een belangrijke tweede thuismarkt heeft. Groeiaandelen staan evenzeer onder druk. De terugval van D’Ieteren op de beurs valt op. Het grootste deel van de winst bij D’Ieteren komt van Belron, bekend van Carglass. D’Ieteren was de grootste daler.

De energiecrisis overschaduwt de beslissing die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag moet nemen. De verwachting is dat de ECB de rente met 0,50 of zelfs 0,75 basispunten verhoogt. Sommige economen voorzien dat tegen eind dit jaar de Europese depositorente op 1,50 tot 1,80 punten kan staan. Tegelijk is de verwachting dat de recessie zich vooral in het vierde kwartaal manifesteert en dat ook 2023 een verloren jaar wordt voor de Europese economie.

De Bel20 noteert sinds de jaarstart al zo’n 17,5 procent lager. Vooral voor beleggers die maar heel laat de beurs (her)ontdekten na jarenlang nauwelijks rente op hun spaargeld te hebben ontvangen, is het pijnlijk ontwaken. De Euro Stoxx 600, de index van de 600 belangrijkste bedrijven, noteert sinds het jaarbegin al 15 procent lager. Dat is de grootste daling sinds 2008, toen de financiële crisis het banksysteem onderuit haalde. Een echte recessie zit nog niet in de markt geprijsd, zegt Frank Vranken, strateeg bij vermogensbeheerder Edmond de Rothschild. ‘De winstverwachtingen houden nog geen rekening met een recessie. Die aanpassing moet nog gebeuren.’ Het is volgens hem dan ook nog te vroeg om nu al aan de koperskant te staan.

Niet alleen Europese aandelen verliezen terrein, ook de euro blijft onder druk met een koers van 0,99 dollar. Het is voor het eerst in twee decennia dat de euro zo zwak noteert tegenover de dollar. Een zwakke euro is in theorie goed voor de export, maar vandaag maakt het vooral de invoer duurder, en dus zet het nog meer druk op het inflatieprobleem.