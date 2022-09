Hij legde chocolade en een liefdesbrief aan haar deur en plantte dan een mes in haar rug: stalker riskeert zware straf voor poging tot moord

Een 56-jarige Oostendenaar moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor poging tot moord op zijn ex-vriendin. Kurt D. wachtte het slachtoffer ’s nachts op aan haar woning en plantte een mes in haar rug. “Het is enkel dankzij de hulpverleners dat zij deze laffe aanval overleefde”, stelde advocaat Kris Vincke.

In de nacht van 2 op 3 juli vorig jaar trok Kurt D. naar de woning zijn ex-vriendin aan het Cardijnplein in Oostende. Hij legde chocolade en een liefdesbrief aan haar voordeur en wachtte haar vervolgens op aan de fietsenbergplaats. Het slachtoffer zat die avond op café naar het voetbal te kijken en toen zij om 2 uur met de fiets thuiskwam, werd ze volgens haar advocaat meteen aangevallen. “Vanuit het niets plantte hij haar een mes in de rug”, pleitte meester Kris Vincke. “Hij stak haar ook nog in de hand en in de borststreek. Hij zei: ‘er valt niet meer te praten, je moet eraan’.”

Niet meer buiten in het donker

Het slachtoffer strompelde hevig bloedend naar binnen en nam de lift naar de zesde verdieping waar ze ineen zakte aan de deur van haar buurvrouw. “Ze kon nog net de hulpdiensten verwittigen”, ging Vincke verder. “Het is enkel dankzij de hulpverleners dat ze deze laffe aanval overleefde. Mijn cliënte verloor wel haar milt en durft nog steeds niet buiten te komen in het donker.”

Het slachtoffer had een tiental dagen voor de feiten een punt achter haar driejarige relatie met D. gezet omdat ze zijn jaloezie en overmatig drankverbruik niet meer aankon. Hij was haar vervolgens hardnekkig beginnen stalken. Hij forceerde tot drie keer toe het slot van haar bergplaats, stal haar juwelen en bleef haar zelfs vanuit de gevangenis brieven schrijven. “De stalker groeide uit tot een moordenaar”, besloot Vincke.

Volgens de procureur was de messteek in de rug potentieel dodelijk. Hij verwees ook naar het strafregister van D. “De beklaagde liep al veroordelingen op voor brandstichting, bedreiging, slagen, vernieling en diefstal. Hij heeft geen enkel schuldinzicht en de kans op herval is dan ook torenhoog.”

Vlaag van waanzin

De verdediging hield er een andere versie op na. “Mijn cliënt wou die nacht praten omdat hij wilde weten waarom het uit was”, pleitte meester Bram Elyn. “Maar toen het slachtoffer iets uit haar jas leek te halen, heeft hij haar in een vlaag van waanzin in de borst gestoken. Terwijl ze viel, heeft hij haar ook nog in de rug geraakt.” Waarom D. dan een mes had meebracht? “Hij wou de banden van haar fiets lek steken in de hoop dat ze vervolgens zijn hulp zou inroepen. Dat trucje had eerder al gewerkt.”

Volgens meester Elyn was er geen intentie om te doden. Hij stelde vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor wegens opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. “Hij wil zijn drankprobleem aanpakken en een strikt contactverbod naleven”, besloot hij. Kurt D. drukte op het einde van de zitting zijn spijt uit.

De rechtbank doet uitspraak op 3 oktober.