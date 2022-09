Offline gehaald omdat het “onmiddellijk gevaar voor mensenlevens” vormt: omstreden Kiwi Farms geblokkeerd

“Dit is een uitzonderlijke beslissing voor ons. Een gevaarlijke ook, want door onze rol als aanbieder van internetinfrastructuur voelen we ons hier niet comfortabel bij.” En toch besliste Cloudfare om Kiwi Farms te blokkeren, zo schrijft CEO Matthew Prince in een post op de blog van zijn bedrijf. De site is daardoor niet meer toegankelijk. Wie de url ingeeft in zijn of haar browser, komt automatisch op de blogpost van Prince terecht.

Kiwi Farms is een forum dat door veel mensen gebruikt werd als plaats om mensen van de LGBTQ+-gemeenschap te doxxen (zoeken en verspreiden van persoonlijke informatie, red.), te bedreigen en haatcampagnes tegen hen op te zetten. Dat heeft de voorbije jaren al zeker drie keer geleid tot een zelfdoding van een doelwit van zo’n campagne en andere slachtoffers getuigden al veelvuldig over de zware mentale gevolgen ervan.

Onhoudbare druk

Volgens Prince was er de voorbije dagen een escalatie waar te nemen in de retoriek en de “specifieke, doelgerichte bedreigingen”. “Omdat er mensenlevens bedreigd werden, hebben we deze actie ondernomen.” De druk op zijn bedrijf was in het bijzonder toegenomen sinds de haatcampagnes tegen Clara Sorrenti, een bekende Canadese trans activiste die het kanaal Twitch gebruikt om content te streamen. Die is uit angst ondergedoken nadat privégegevens openbaar gemaakt waren en zelfs fysieke bedreigingen geuit werden.

De campagnes waren opgezet via Kiwi Farms, en dus circuleerden op sociale media heel veel oproepen aan het adres van Cloudflare om de omstreden website te blokkeren. Dat was niet de eerste keer: het gebeurde ook al in maart 2019, toen Brenton Tarrant een bloedbad aanrichtte in een moskee in Christchurch. Zijn manifest en de livestream, waarin je hem zag doden, bleven lange tijd openbaar staan op de site. De mensen achter de site weigerden ook om e-mailadressen te geven aan de politie van mensen die de video bleven posten.

Brenton Tarrant richtte een bloedbad aan in een moskee in Christchurch. — © AP

Cloudflare gaf de voorbije dagen eerst aan een blokkering te overwegen en vervolgens dat het dat niet kon maken. Nu het de haatcampagnes toch een halt toeroept, krijgt het op sociale media lof.

Geen reactie

De oprichter van Kiwi Farms, Joshua Moon, reageerde nog niet op de heisa. Hijzelf - niet toevallig een van de oprichters van 8Chan, die andere omstreden website - en de andere mensen achter het forum zijn nu vrij om aan te kloppen bij een andere provider om hun site weer in de lucht te krijgen, al is niet duidelijk of dat al gebeurd is en of die daarvoor zullen staan te springen.

Wie wel reageerden, zijn de bezielers van de campagne #dropkiwifarms. “Deze veldslag is gewonnen, maar de oorlog is niet voorbij”, schrijven zij in een statement.