Eupen neemt Teddy Alloh en “één van de grootste talenten van Europa” Djeidi Gassama over van PSG

De twintigjarige Alloh is al een bekend gezicht bij de Panda’s. De Fransman speelde vorig seizoen immers vanaf januari op huurbasis voor Eupen. De polyvalente verdediger/middenvelder, die liefst op links wordt uitgespeeld, kwam veertien keer in actie. Hij ondertekent aan de Kehrweg een contract voor drie seizoenen.

De achttienjarige Gassama is een Frans-Mauritaanse aanvaller en wordt door Eupen “een van de grootste talenten in Europa” genoemd. Het jeugdproduct van PSG maakte vorig seizoen vijf goals in de UEFA Youth League en mocht ook al even proeven van de eerste ploeg tijdens een korte invalbeurt half mei tegen Montpellier. De jonge spits wordt gehuurd van PSG.