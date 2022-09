Man die kind probeerde te ontvoeren in Jette onder aanhoudingsbevel geplaatst

De man die vorige week maandag probeerde een kind te ontvoeren uit een school in de Brusselse gemeente Jette, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. Over de motieven van de man is nog niets bekend. Hij zou alvast geen enkele band hebben met het kind.

De feiten speelden zich vorige week maandag af in de basisschool van het Centre scolaire du Sacré-cœur in Jette. De man was de school binnengedrongen en had er geprobeerd een kind mee te nemen. Toen het kind begon te roepen dat de man niet zijn vader was, kwam het personeel tussen. De directrice van de school kon nog net een foto nemen van het individu voor die de benen nam. De toegesnelde politie kon de man korte tijd later oppakken.

“De verdachte werd in verdenking gesteld voor feiten van poging tot ontvoering van een minderjarige van minder dan twaalf jaar”, zegt Martin François van het Brusselse parket. “Hij werd onder aanhoudingsbevel geplaatst door de onderzoeksrechter en verscheen inmiddels voor de raadkamer, die zijn aanhouding bevestigde. Hij blijft nog minstens een maand in de cel.”