Turkse president Erdogan dreigt met ongewenst “nachtelijk bezoek” aan Griekenland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn dreigementen tegen buurland Griekenland dinsdag nog eens herhaald. Hij dreigde er opnieuw mee dat, als Griekenland zijn zaakjes niet op orde krijgt, “we altijd plots daar ’s nachts kunnen langsgaan”. Soortgelijke retoriek gebruikte de Turkse president eerder al toen hij met een militaire operatie dreigde in Syrië en Irak.

De uitspraken komen er in reactie op de schendingen van het Turkse luchtruim waarvan Turkije de Grieken beschuldigt. Griekse luchtverdedigingssystemen boven de Egeïsche Zee zouden op Turkse gevechtsvliegtuigen gericht zijn, wat Griekenland ontkent.

Afgelopen weekend beschuldigde Erdogan NAVO-bondgenoot Griekenland er ook van dat het gedemilitariseerde eilanden in de Egeïsche Zee bezet. Turkije meent dat eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee bewapend worden, wat een schending zou vormen van eerdere verdragen. Toen dreigde Erdogan er al mee dat Griekenland een hoge prijs zou betalen, als het doorgaat met wat hij als schendingen van het Turkse luchtruim beschouwt. Griekenland voert aan dat de soldaten in positie zijn om schepen af te weren die vanuit de westkust van Turkije naderen.

De spanningen tussen Griekenland en Turkije lopen de jongste tijd opnieuw op als gevolg van een reeks disputen, met wederzijdse beschuldigingen van schendingen van elkaars luchtruim als meest gevoelige kwestie. In 2020 kon een militaire confrontatie tussen beide landen maar nipt vermeden worden. Toen stond een ruzie over boringen naar olie en gas in de oostelijke Middellandse Zee centraal.

Erdogan vertrekt dinsdag voor een driedaagse reis naar de Balkan.