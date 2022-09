NMBS rolt afhaaldienst voor voedingsproducten uit in vijftig stations

Na een geslaagd proefproject in een aantal stations vorig jaar, breidt NMBS de afhaaldienst voor versproducten uit de korte keten verder uit. In een eerste fase zoekt de vervoersmaatschappij kandidaten voor meer dan vijftig stations in België. Bedoeling is om het concept vanaf dit najaar uit te rollen.

Vorig jaar kondigde de NMBS dat ze een proefproject start waarbij op voorhand bestelde voedingsproducten uit de korte keten afgehaald konden worden in de stations Gent-Sint-Pieters, Luik-Guillemins, ‘s Gravenbrakel en Ottignies.

Omdat het een succes was, is de NMBS nu op zoek naar aanbieders van afhaalpunten waar wekelijks voedingsproducten kunnen worden afgehaald die vooraf online werden besteld. Het gaat dan voornamelijk om groenten en fruit, die buurtbewoners en reizigers bijvoorbeeld na het werk, op weg naar huis, kunnen afhalen.

In een eerste fase gaat het om een oproep naar kandidaten in meer dan vijftig stations. Voor Vlaanderen zijn dat de stations van Aalter, Blankenberge, Deinze, De Pinte, Diegem, Diest, Essen, Geel, Genk, Gent-Sint-Pieters, Geraardsbergen, Izegem, Landen, Lichtervelde, Liedekerke, Mechelen-Nekkerspoel, Mol, Ninove, Noorderkempen, Oudenaarde, Puurs, Roeselare, Sint-Genesius-Rode, Sint-Truiden, Torhout, Turnhout, Waregem, Wetteren en Zaventem. En in Brussel gaat het om de stations van Jette en Schaarbeek.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is tevreden met het initiatief. “De stations nemen in onze steden en dorpen een centrale en strategische plaats in. Ik wil er nog meer levendige plekken van maken, met maatschappelijk relevante activiteiten”, zegt hij.