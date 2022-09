Meer dan 30 arrestaties na actie tegen maffia in Italië

Deze nieuwe operatie houdt verband met de zoektocht naar het maffiakopstuk Matteo Messina Denaro, die al bijna 30 jaar op de vlucht is en betrokken zou zijn bij de moord op maffiajager Giovanni Falcone in 1992. De speurders kwamen erachter dat een uit de gevangenis vrijgelaten vertrouweling van Messina Denaro waarschijnlijk een centrale rol speelde in de Cosa Nostra en onder meer in opdracht van het kopstuk nieuwe leiders in de plaatselijke families aanstelde. De onderzoeken brachten ook informatie aan het licht over de samenstelling van individuele maffiaclans en hun activiteiten in Sicilië.

De maffiosi in Trapani zijn zeer actief en infiltreren, volgens de politie, in de plaatselijke economie: restauranthouders en uitbaters van toeristische verblijven worden afgeperst.

Maandag al was er een operatie in heel Italië waarbij 30 vermoedelijke leden van de Calabrische ‘Ndrangheta opgepakt werden. En vorige week donderdag werden bij een grootschalige operatie, ook tegen de ‘Ndrangheta, ruim 200 verdachten opgepakt.