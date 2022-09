Directeur-generaal verlaat Fedasil: “Laatste jaren steeds moeilijker geworden”

Kegels was sinds begin vorig jaar directeur-generaal bij Fedasil, dat instaat voor de opvang van mensen die internationale bescherming zoeken. “Michael Kegels is een betrokken directeur-generaal geweest de afgelopen twee jaar. Zijn inzet was enorm, wij hebben een mooie samenwerking opgezet met werkgevers en de VDAB om asielzoekers aan een job te helpen”, blikt de staatssecretaris terug.

Eind september vertrekt Kegels. Intussen wordt een procedure opgestart om een opvolger te zoeken. Dat zal evenwel enige tijd in beslag nemen. “Ik verlaat de organisatie met spijt in het hart, er zijn nog steeds zoveel uitdagingen in het opvangbeleid. Alle medewerkers van Fedasil werken zich de ziel uit het lijf om mensen een opvangplek te geven. De laatste jaren is dat een steeds moeilijkere opdracht geworden. Ik hoop dat de samenleving daar oog voor blijft hebben”, aldus Kegels.