Passagiers Brussels Airlines kunnen koffers zelf inchecken op Zaventem

Het nieuwe systeem is beschikbaar voor passagiers die vliegen op de korte of middellange afstand met Brussels Airlines of een andere maatschappij van de Lufthansa-groep (Lufthansa, Swiss en Austrian). Ze moeten vooraf online hebben ingecheckt, waarna ze met hun instapkaart zelf een bagagelabel kunnen afprinten in de vertrekhal en dan hun koffers op een transportband kunnen zetten. Op dat moment worden die ook gewogen.

Volgens Brussels Airlines en Brussels Airport kunnen passagiers met het nieuwe systeem tijd winnen, “omdat er nog meer passagiers gelijktijdig hun koffer kunnen aanbieden”, zo staat in een persbericht. Het drop-offsysteem kan tot 400 reizgers per uur verwerken. “Aangezien meer dan 75 procent van de passagiers van Brussels Airlines reeds thuis zijn ingecheckt en hun boarding pass op zak hebben, kunnen zij zo sneller hun koffer inchecken en hun reis verderzetten.”

Het systeem werd tijdens de zomermaanden opgestart en is nu volledig operationeel, klinkt het nog. Mogelijk wordt het in de toekomst nog uitgebreid.

Passagiers kunnen ook nog altijd hun bagage afgeven aan een bemande incheckbalie.