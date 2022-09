Drie tieners doodgeschoten na verkeersongeval in Thailand

Een man die vermoedelijk onder invloed van drugs was, heeft in Thailand na een verkeersongeval drie jongeren doodgeschoten. Dat schrijft de krant Bangkok Post, die politiebronnen citeert.

Het incident vond dinsdagavond plaats in de provincie Krabi, in het zuiden van het land. De verdachte botste met zijn wagen op een motorfiets waarop drie 18-jarige studenten zaten. Toen de politie ter plaatse kwam, trof ze de tieners doodgeschoten aan in een greppel. De motorfiets was verbrand, en de verdachte was spoorloos.

De politie trof de 42-jarige man woensdagochtend thuis aan. Hij was gewapend en probeerde te vluchten, zeiden ze. Toen de agenten hem uiteindelijk konden arresteren, gaf hij tegenstrijdige informatie over wat er was gebeurd. Hij gaf toe dat hij maandag twee pillen metamfetamine had genomen. De verdachte werd opgepakt.