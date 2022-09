PSG-ster Mbappé barst in lachen uit na vraag over reizen met TGV in plaats van privéjet, zijn trainer doet er nog schepje bovenop

Een fragment uit een persconferentie van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain gaat over de tongen. Wanneer een journalist aan trainer Christophe Galtier en spits Kylian Mbappé vraagt of ze nadenken over duurzaam reizen met de trein, in plaats te vliegen met privéjets, kan de Franse superster zich niet houden. Zijn schaterlach en het ludieke antwoord van zijn coach lokken boze reacties uit van milieuactivisten.